أفادت معلومات صحفية عن أنه تم " ختم مكاتب شركة zr energie في ​الذوق​ بالشمع الأحمر بعد مداهمتها من قبل ​شعبة المعلومات​ وباشراف مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية غاده عون وتبين تهريب مستندات مهمة في قضية استيراد ​الفيول​ اويل غير المطابق للمواصفات، علما أن مسؤولا ومديرا في الشركة متواريان ومدعى عليهما".

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