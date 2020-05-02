زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم السبت، عن أن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجات على سلم ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية، حيث كان على عمق عشرة كيلومترات.
كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب قبالة سواحل إقليم بورتوريكو الأميركي اليوم، وتم تسجيل الزلزال الساعة 11:13 بتوقيت غرينيتش، ويقع مركزه على بعد 11 كم من تالابوا، علما أنه لم ترد تقارير عن أي أضرار أو إصابات ناجمة عن النشاط الزلزالي. وتم تسجيل هزات الزلزال على عمق 4.3 كيلومتر، ولم تصدر السلطات المحلية تحذيرا من تسونامي بسبب الهزة.
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