تسجيل 82 وفاة بكورونا ببلجيكا بتراجع للوتيرة اليومية

شهدت بلجيكا تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وأصبحت على أبواب البدء في رفع إجراءات العزل الصحي، حسبما أوردت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم السبت، موضحةً أن 485 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 513 حالة مسجلة يوم الجمعة، حيث بلغ مجموع الإصابات 49517 شخصا.
وأفادت الوزارة في بيان أيضا بوفاة 82 شخصا خلال الفترة نفسها، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو مشتبه بإصابتهم مقابل تسجيل 130 حالة وفاة يوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في بلجيكا 7765 حالة، وذلك وفقا للإحصاءات الوطنية التي تأخذ في الحسبان الحالات المؤكدة والمشبوهة على حد سواء، بما في ذلك الوفيات المسجلة في دور رعاية المسنين. وتخطط السلطات البلجيكية للبدء في الرفع التدريجي لإجراءات العزل الصحي، اعتبارا من يوم 4 أيار الحالي.
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