الصحة الفرنسية: تمديد حالة الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا لمدة شهرين

أعلن ​وزير الصحة​ أوليفييه فيران، عن "تمديد ​حالة الطوارئ​ الصحية المفروضة في البلاد لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، لمدة شهرين حتى 24 تموز، وهذا المقترح سيعرض على البرلمان"، مؤكدا أن "رفع حالة الطوارئ هذا الشهر سيكون سابقا لأوانه وقد يتسبب بزيادة خطر تفشي الوباء".

هذا وكان ​البرلمان الفرنسي​ قد تبنى، في 23 اذار الماضي، مشروع قانون يتيح فرض حالة الطوارئ الصحية لشهرين، وتفرض حالة الطوارئ الصحية قيودا على الحريات العامة ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، أي نشره في ​الجريدة الرسمية​، كما أنه يمكن إنهاء حالة الطوارئ بمرسوم إذا ما تحسنت الأوضاع الصحية.