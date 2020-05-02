الصحة الفرنسية: تمديد حالة الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا لمدة شهرين

أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران، عن "تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لمدة شهرين حتى 24 تموز، وهذا المقترح سيعرض على البرلمان"، مؤكدا أن "رفع حالة الطوارئ هذا الشهر سيكون سابقا لأوانه وقد يتسبب بزيادة خطر تفشي الوباء".
هذا وكان البرلمان الفرنسي قد تبنى، في 23 اذار الماضي، مشروع قانون يتيح فرض حالة الطوارئ الصحية لشهرين، وتفرض حالة الطوارئ الصحية قيودا على الحريات العامة ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، أي نشره في الجريدة الرسمية، كما أنه يمكن إنهاء حالة الطوارئ بمرسوم إذا ما تحسنت الأوضاع الصحية.
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