تسجيل 94 وفاة جديدة بهولندا ليبلغ عدد الوفيات حوالي 5000

سجلت ​هولندا​ خلال الـ24 ساعة الماضية 94 حالة وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​، وسط تراجع مستمر لعدد المصابين بالمرض على أساس يومي في البلاد.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، عن "ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا إلى مستوى 4987. مؤكداً أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 445 حالة جديدة، ليبلغ 40236 إصابة، ما يشير إلى تراجع وتيرة انتشار كورونا".

وحذر المعهد من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، وأن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.