سجلت هولندا خلال الـ24 ساعة الماضية 94 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، وسط تراجع مستمر لعدد المصابين بالمرض على أساس يومي في البلاد.
وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، عن "ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا إلى مستوى 4987. مؤكداً أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 445 حالة جديدة، ليبلغ 40236 إصابة، ما يشير إلى تراجع وتيرة انتشار كورونا".
وحذر المعهد من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، وأن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 94 وفاة جديدة بهولندا ليبلغ عدد الوفيات حوالي 5000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.