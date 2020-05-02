ترامب: اتوقع الفوز بالانتخابات المقبلة على المرشح الديمقراطي جو بايدن

استعرض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تأييد 96% من ​الحزب الجمهوري الأميركي​ له"، متوقعا فوزه بالانتخابات على "المرشح الديمقراطي ​جو بايدن​"، واصفا إياه بـ"النائم". هذا ​وكانت صحيفة "ذا هيل" الأميركية قد أجرت ​استطلاع رأي​، في وقت سابق، حول ​الانتخابات الرئاسية​ القادمة، وشهد الاستطلاع تنافسا غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمنافس المباشر له جو بايدن.

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