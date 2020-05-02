محافظ تعز يقرر إغلاق جميع منافذ المحافظة لمنع تفشي كورونا

أفادت وكالة "رويترز" العالمية للأنباء، عن أن سلطات محافظة تعز اليمنية، قررت اليوم السبت إغلاق حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، بعد تسجيل أول إصابة بالوباء هناك، حيث أكد محافظ تعز نبيل شمسان، في تعميم صدر عنه، أنه قرر إغلاق جميع منافذ المحافظة لمدة أسبوعين و منع دخول الوافدين ما عدا البضائع و السلع الغذائية.
وينص التعميم على إغلاق مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء، وخاصة إغلاق المساجد والأسواق العامة في المحافظة، حتى انتهاء القرار.
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