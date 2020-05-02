محافظ تعز يقرر إغلاق جميع منافذ المحافظة لمنع تفشي كورونا

أفادت وكالة "رويترز" العالمية للأنباء، عن أن سلطات محافظة تعز اليمنية، قررت اليوم السبت إغلاق حدودها لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد ، بعد تسجيل أول إصابة بالوباء هناك، حيث أكد محافظ تعز نبيل شمسان، في تعميم صدر عنه، أنه قرر إغلاق جميع منافذ المحافظة لمدة أسبوعين و منع دخول الوافدين ما عدا البضائع و السلع الغذائية.

وينص التعميم على إغلاق مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء، وخاصة إغلاق المساجد والأسواق العامة في المحافظة، حتى انتهاء القرار.