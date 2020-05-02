ظريف: أميركا أكبر دولة صانعة للحروب في العالم خائفة من إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "أميركا رغم أنها أكبر دولة صانعة للحروب في العالم تقوم حاليا بنشر السلاح في أنحاء العالم تخوفا من إيران".
ولفت ظريف الى ان "أميركا ومنذ فترة طويلة تحتل المرتبة الأولى من بين دول العالم في الإنفاق العسكري وفي مقدمة مصدري الأسلحة وفي مقدمة البادئين والمحرضين على الحروب وفي مقدمة المستفيدين من الصراعات العالمية، ولكن مع ذلك، يبدو أن وزير الخارجية الأمبركي مايك بومبيو قلق بشدة بشأن إيران التي كانت حتى عام 1979 من أكبر زبائن الأسلحة الأميركية، ولذلك يرسل السلاح إلى العالم".
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