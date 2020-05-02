ميركل: لقاحات كورونا التي يطورها الاتحاد الأوروبي ستوزع بكل العالم

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، أن اللقاحات ضد ​فيروس كورونا​ المستجد التي يعمل ​الاتحاد الأوروبي​ على تطويرها ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم، معتبرةً أن "الأمر يتعلق بكيفية تطوير اللقاحات و​الأدوية​ وخيارات التشخيص الجيدة لجميع الناس حول العالم"، مشيرة إلى أن ​ألمانيا​ "تتحمل هذه المسؤولية".

وأشارت في بيان إلى أن "حوالي ثمانية مليارات يورو لا تزال غير كافية لتطوير اللقاح، وأن ألمانيا ستقدم مساهمة مالية كبيرة في هذا العمل".

ورحبت المستشارة بمشاركة المؤسسات الخاصة، ومصنعي اللقاحات والأدوية، والتحالفات الأساسية مثل، تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إلى جانب المشاركات الحكومية، في هذا النشاط، معتبرةً أن "ألمانيا تعتزم أيضا العمل بشكل وثيق مع ​منظمة الصحة العالمية​ التي تلعب دورا رئيسيا في هذا الأمر".