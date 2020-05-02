ارتفاع عدد المصابين بكورونا بالسويد ل22082 حالة والوفيات ل2669

أعلنت وزارة الصحة السويدية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، ازداد خلال الـ24 ساعة الماضية، من 21529 إلى 22082 حالة، وأن عدد الوفيات ازداد 16 شخصا، ووصل إجمالي عدد الوفيات يوم السبت إلى 2669 حالة وفاة.
وأفادت الوزارة في بيان "عن وجود 1531 مريضا بالفيروس في غرف العناية المشددة والعلاج المكثف، منهم 1145 من الرجال. مشيرةً إلى أن أعلى مستوى للإصابات بكورونا وللوفيات تم تسجيله في منطقة العاصمة.
وبعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي، أغلقت السويد حدودها أمام الأجانب غير المقيمين في الاتحاد، ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصا، ونصحت بنقل تلاميذ الصفوف الثانوية وطلاب الجامعات للدراسة عن بعد، مع استمرار عمل المدارس الابتدائية ودور الحضانة كالمعتاد.
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