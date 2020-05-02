الصحة السعودية: تسجيل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن "تسجيل ارتفاع قياسي جديد للإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 1362 حالة". جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، وتنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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