إصابة واحدة بكورونا تتسبب بعزل 3 آلاف فرد من طاقم سفينة ألمانية

تم وضع حوالى 3 آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة ​السياحة​ الألمانية العملاقة "تي أو إي" في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة شخص واحد منهم ب​فيروس كورونا​. حيث أجري اختبار كورونا على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية "ماين شيف 3" بعدما ظهرت عليهم أعراض إنفلونزا خفيفة، وتبين إصابة أحدهم بمرض. وقد عزل هؤلاء البحارة على متن ​السفينة​ في ميناء كوكسهافن في ​ألمانيا​.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس الجمعة، أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متن السفينة "حتى إشعار آخر"، معتبرةً أن "بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى ​الميناء​، استدعوا للعودة إلى السفينة".