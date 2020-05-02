سفارة لبنان في فرنسا: سيتم ارسال 528 فحص PCR لصالح وزارة الصحة اللبنانية

أعلنت سفارة ​لبنان​ في ​فرنسا​، أن "الطائرة التي ستصل من ​باريس​ مساء اليوم، تحمل على متنها مع العائدين من فرنسا، 528 فحص PCR لصالح ​وزارة الصحة​، وذلك بمبادرة من لبنان المنتشر لمساعدة لبنان المقيم، بإشراف ​السفارة​ "وبجهد وتمويل من الجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية، أكبر وأنشط الجمعيات اللبنانية في فرنسا، تمثل أكثر من 5000 طبيب وعامل في المجال الصحي médical et paramédical في فرنسا".

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