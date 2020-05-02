مستشفى حمود يعلن عن توافر فحص كورونا تظهر نتيجته بعد 45 دقيقة

أعلن مستشفى حمود الجامعي عن توفر اجراء الفحص السريع للكورونا في مختبراته والذي يتيح الحصول على نتيجة سريعة خلال 45 دقيقة فقط.
وأشار المستشفى في بيان إلى أنه "يعلن عن توفر خدمة اجراء الفحص السريع للكورونا من خلال توفر نظام Gene Expert SARA-Cov-2PCR في مختبراته. وتعد هذه الخدمة من أحدث الفحوصات الجديدة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الاميركية (FDA) للحصول على نتيجة سريعة خلال 45 دقيقة فقط".
وأكد البيان أنه "يوصى باستخدام هذا الاختبار السريع للمرضى الذين يدخلون إلى المستشفى بحالة حرجة حيث يتطلب منا معرفة إذا كان المريض مصاب بفيروس ال COVID-19 في أسرع وقت ممكن و هذا ما يوفره هذا الفحص حيث يمكننا معرفة النتيجة في أقل من ساعة".
وأوضح المستشفى أن "فحص الPCR يبقى متوفرا للجميع الأشخاص الذين يعانون من أي عارض من عوارض فيروس الكورونا المستجد أو الأشخاص يريدون أخذ الفحص من خلال طوارىء المستشفى او ال Drive Thru COVID-19 Clinic والذي تظهر نتائجه خلال 24 ساعة".
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