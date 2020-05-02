قوى الأمن تداهم مستودعاً في محلة بئر حسن وتضبط بداخله مواد غذائية فاسدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، انه "توافرت معلومات لدى فصيلة الاوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، حول وجود مستودع بداخله ​مواد غذائية​ فاسدة في محلة ​بئر حسن​، وعلى الفور، داهمت دورية من هذه الفصيلة بالتنسيق مع ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد​ المستودع المذكور، وضبطت فيه كميّة فاسدة من المواد الغذائية، وكمية أخرى لا يوجد عليها تاريخ صلاحية، وهي من أنواع مختلفة: قمر ​الدين​، زعتر، زيت زيتون، بامية، فواكه مجففه، فريكه ودبس الرمان إضافةً الى ضبط ختم للتلاعب بتاريخ الصلاحية".

ولفتت الى انه "تبيّن أن مكان تخزين المواد الغذائية أي المستودع لا يستوفي شروط ​السلامة العامة​ لجهة عدم نظافته، وأوقف المالك، وضُبطت البضاعة، بعد أن جرى ختم المستودع بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".