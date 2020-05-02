قوى الأمن تداهم مستودعاً في محلة بئر حسن وتضبط بداخله مواد غذائية فاسدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، انه "توافرت معلومات لدى فصيلة الاوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، حول وجود مستودع بداخله مواد غذائية فاسدة في محلة بئر حسن، وعلى الفور، داهمت دورية من هذه الفصيلة بالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المستودع المذكور، وضبطت فيه كميّة فاسدة من المواد الغذائية، وكمية أخرى لا يوجد عليها تاريخ صلاحية، وهي من أنواع مختلفة: قمر الدين، زعتر، زيت زيتون، بامية، فواكه مجففه، فريكه ودبس الرمان إضافةً الى ضبط ختم للتلاعب بتاريخ الصلاحية".
ولفتت الى انه "تبيّن أن مكان تخزين المواد الغذائية أي المستودع لا يستوفي شروط السلامة العامة لجهة عدم نظافته، وأوقف المالك، وضُبطت البضاعة، بعد أن جرى ختم المستودع بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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