أعلن مستشفى بيروت الحكومي في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا انه "أجرى 155 فحصا مخبريا، وسجلت نتيجة واحدة ايجابية وباقي الفحوصات سلبية، ويبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات، وتم استقبال 11 حالة مشتبها بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى".
ولفت المستشفى الى "تماثل حالتين للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصهما من كل عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه، 136 حالة شفاء، وجميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: حالة جديدة بالكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 136 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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