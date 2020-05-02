الشؤون الإجتماعية في صيدا: مهلة تعبئة طلبات المساعدات تنتهي بعد يومين

لفت فريق عمل ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ في صيدا، أهالي المنطقة، إلى أن الوزارة أعدت برنامجا خاصا لتحديد الأسر المحتاجة والمتضررة من التعبئة العامة في المناطق اللبنانية كافة "للإستفادة من برنامج المساعدات المدخلة إلكترونيا وبشكل مباشر، عبر التواصل هاتفيا وإعطاء البيانات الإجتماعية المطلوبة، من دون الحاجة إلى التوجه بأنفسهم إلى أي مكان لتعبئة هذه الإستمارات"، مذكرا "من يرغب بالتقديم، فقط من المواطنين اللبنانيين المقيمين ضمن نطاق ​مدينة صيدا​ الإدارية".

واشار الفريق الى ان "لكل عائلة الحق بتعبئة استمارة واحدة فقط، ولا يحق لأفراد العائلة الواحدة تقديم أكثر من طلب واحد أو إدراج أي معلومات أو بيانات غير صحيحة، لأن من شأن ذلك تعريض صاحبها لعدم الإستفادة والمسائلة القانونية، ولا يستفيد ​موظفو القطاع العام​ وكل من يتقاضى راتبا تقاعديا من التقدم بطلب تعبئة نموذج مساعدة ​العائلات المحتاجة​".