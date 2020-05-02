العيلاني مستنكرا قرار المانيا: حزب الله مقاومة حررت الأرض ودحرت المحتل

إستنكر إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​، قرار ​الحكومة الألمانية​ ضد ​حزب الله​، مؤكدا ان حزب الله هو حركة مقاومة حررت الأرض ودحرت المحتل الصهيوني وهزمت ما كان يعرف ب​الجيش​ الذي لا يقهر

ولفت إلى أنه "مهما حاولت ​أميركا​ وكل من يقف معها ضد ​المقاومة​ النيل من المقاومة لن يستطيع كل هؤلاء لأن المقاومة تمثل الحق في وجه الباطل".

ودعا الشيخ العيلاني للإطمئنان لأنه "لا خوف على المقاومة فهي باقية وسيسقط و يذهب كل من يفكر ب​القضاء​ عليها".