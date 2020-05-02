العيلاني مستنكرا قرار المانيا: حزب الله مقاومة حررت الأرض ودحرت المحتل

إستنكر إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني، قرار الحكومة الألمانية ضد حزب الله، مؤكدا ان حزب الله هو حركة مقاومة حررت الأرض ودحرت المحتل الصهيوني وهزمت ما كان يعرف بالجيش الذي لا يقهر
ولفت إلى أنه "مهما حاولت أميركا وكل من يقف معها ضد المقاومة النيل من المقاومة لن يستطيع كل هؤلاء لأن المقاومة تمثل الحق في وجه الباطل".
ودعا الشيخ العيلاني للإطمئنان لأنه "لا خوف على المقاومة فهي باقية وسيسقط و يذهب كل من يفكر بالقضاء عليها".
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