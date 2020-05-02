نشاط تعبيري للتيار الوطني الحر بمعركته لاسترداد الأموال المحولة

أقام ​التيار الوطني الحر​ نشاطاً تعبيريا رمزيا، في معركته لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج أمام ​المتحف الوطني​ في العاصمة ​بيروت​، وهو عبارة عن وضع كراسي وعلى كل كرسي يوجد ورقة بإسم مجهول ورقم المبلغ الذي حوله إلى خارج لبنان.

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