وزارة الطاقة: إنتاج معملي الذوق والجية قد ينخفض بسبب عدم مطابقة الفيول للمواصفات

أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، انها "لم تعط إذن التفريغ للناقلة البحرية Asopos المحملة بمادة الفيول أويل لزوم معملي الإنتاج الحراريين في الذوق والجية، وذلك بعدما تبين أن ثمة تفاوتا في نتيجة الفحوصات بين تلك الصادرة في المنشأ وتلك التي أجريت في مختبرات منشآت النفط، بإشراف إحدى شركات المراقبة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، حيث أظهرت نتائج الفحوصات ان الفيول المحمل على الناقلة المذكورة غير مطابق للمواصفات التعاقدية لناحية نسبة الكثافة (Density).
ولفتت الى ان "عدم التفريغ قد ينعكس انخفاضاً في إنتاج الطاقة الكهربائية في معملي الذوق والجية الحراريين، حيث طلبت وزارة الطاقة والمياه من مؤسسة كهرباء لبنان العمل على تعويض النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر معامل إنتاج أخرى، كذلك ستقوم الوزارة بإعلام المواطنين بأي مستجدات بهذا الشأن" .
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