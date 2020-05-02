هيئة الطوارئ المدنية: لتخصيص مرحلة كاملة لإجلاء الرعايا من السعودية وتركيا

طالبت "هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة كورونا" في بيان، بـ"تخصيص مرحلة كاملة مؤلفة من 3 أيام مباشرة بعد انتهاء خطة المرحلة الثانية من إعادة المغتربين، لاجلاء الرعايا من السعودية وتركيا، والا فإن الاستمرار بالوتيرة نفسها سيستغرق 20 أسبوعاً لاجلائهم أي 5 اشهر".
ولفتت الى ان "الاتصالات الواردة من محامين ومهندسين وغيرهم من أبناء الجاليتين في الدولتين، والتي يشكون خلالها من محسوبيات وخرق وعدم احترام المعايير بالنسبة الى الحالات التي يجب أن تكون أولوية والتي تم الاعلان عنها سابقا باتت كثيرة جدا، ومناشداتنا للمتصلين بعدم الظهور في الاعلام حفاظا على مكانة لبنان ما زالت تنجح حتى الآن لكن الناس ضاقت بها الاحوال ولم تعد المونة تنفع معهم".
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