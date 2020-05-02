هيئة الطوارئ المدنية: لتخصيص مرحلة كاملة لإجلاء الرعايا من السعودية وتركيا

طالبت "هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة كورونا" في بيان، بـ"تخصيص مرحلة كاملة مؤلفة من 3 أيام مباشرة بعد انتهاء خطة المرحلة الثانية من إعادة المغتربين، لاجلاء الرعايا من ​السعودية​ و​تركيا​، والا فإن الاستمرار بالوتيرة نفسها سيستغرق 20 أسبوعاً لاجلائهم أي 5 اشهر".

ولفتت الى ان "​الاتصالات​ الواردة من محامين ومهندسين وغيرهم من أبناء الجاليتين في الدولتين، والتي يشكون خلالها من محسوبيات وخرق وعدم احترام المعايير بالنسبة الى الحالات التي يجب أن تكون أولوية والتي تم ​الاعلان​ عنها سابقا باتت كثيرة جدا، ومناشداتنا للمتصلين بعدم الظهور في الاعلام حفاظا على مكانة ​لبنان​ ما زالت تنجح حتى الآن لكن الناس ضاقت بها الاحوال ولم تعد المونة تنفع معهم".