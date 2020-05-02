لقاء أحزاب الشويفات: لإحلال الامن ومساعدة الناس بتجاوز هذه المرحلة

عقدت الأحزاب السياسية في ​مدينة الشويفات​ اجتماعها الدوري في مكتب ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ بحضور مسؤولين من ​حزب الله​، ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، ​حركة أمل​ و​الحزب الشيوعي اللبناني​، وباركوا للعمال بعيدهم، وحث الجميع لتحسين اوضاع العمال وتحصين العمل وزيادة الانتاج. كما أكد المجتمعون على وحدة اللبنانيين وصمودهم الكبير في هذه الاوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية كما الصحية.

وتداول المجتمعون في أحوال المدينة على كل الصعد مؤكدين على أهمية تضافر جهود المعنيين في احلال الامن ومساعدة الناس في تجاوز هذه المرحلة. كما شدد المجتمعون على دور البلدية في تكثيف حضور دوريات الشرطة والحرس وضبط تصرفات بعض عناصرها من حيث حضورهم باللباس الرسمي كما التصرف اللائق والسليم مع جميع المواطنين، رافعين الغطاء عن أي موظف لا يلتزم بالحضور وبتنفيذ إجرات البلدية. وناشدوا القيادات الأمنية لاسيما ​الجيش اللبناني​ في تعزيز دور النقاط الأمنية والحواجز المتواجدة ضمن نظاق المدينة بما تساهم في زيادة الجو الإيجابي في المدينة.