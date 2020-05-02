رئيس بلدية بعلبك: تسجيل إصابة سادسة بفيروس كورونا في مخيم الجليل

أعلن رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "فحوصات الPCR في مخيم الجليل للاجئين ​الفلسطينيين​ في بعلبك، أظهر وجود إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، من دون ظهور عوارض عليها، مما استدعى وضعها بالحجر الصحي الإلزامي المجهز من قبل وكالة "​الأونروا​" داخل المخيم".

وأهاب بلوف بأهالي بعلبك وسكان المخيم "الإلتزام بمقررات التعبئة العامة و​وزارة الصحة​، لجهة التزام التنقل بالسيارات حسب قرار ​وزارة الداخلية​، أم لجهة التباعد وعدم الازدحام، أو بارتداء الكمامات والقفازات، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حفاظا على ​السلامة العامة​، مع التأكيد على آليات التعقيم، خصوصا بعد ارتفاع أعداد المصابين بجائحة كورونا إلى 6 ​حالات​ في المخيم المتداخل مع أحياء المدينة".