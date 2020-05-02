رئيس بلدية بعلبك: تسجيل إصابة سادسة بفيروس كورونا في مخيم الجليل

أعلن رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "فحوصات الPCR في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك، أظهر وجود إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من دون ظهور عوارض عليها، مما استدعى وضعها بالحجر الصحي الإلزامي المجهز من قبل وكالة "الأونروا" داخل المخيم".
وأهاب بلوف بأهالي بعلبك وسكان المخيم "الإلتزام بمقررات التعبئة العامة ووزارة الصحة، لجهة التزام التنقل بالسيارات حسب قرار وزارة الداخلية، أم لجهة التباعد وعدم الازدحام، أو بارتداء الكمامات والقفازات، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حفاظا على السلامة العامة، مع التأكيد على آليات التعقيم، خصوصا بعد ارتفاع أعداد المصابين بجائحة كورونا إلى 6 حالات في المخيم المتداخل مع أحياء المدينة".
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