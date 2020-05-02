غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث: تسجيل 4 إصابات جديدة بالكورونا

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء ​كورونا​ المستجد"، مشيراً الى انه "أُجري حتى اليوم 133616 فحص كورونا، 733 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم 4 إصابات جديدة، و197 حالة تعافت من هذا المرض".

ولفت التقرير الى أن "46% من مجمل ​الإصابات​ المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%"، مبيناً ان "الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.62%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر، وان 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية".