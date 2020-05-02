ريفي: نعيش وعوداً وأحلاماً لا تُترجم

أشار وزير العدل السابق ​أشرف ريفي​ إلى أنه "من وقتٍ لآخر و عند كل خطوة يُتحفوننا أنه يومٌ تاريخي. مُذّاك نعيش وعوداً و أحلاماً لا تُترجم".

و اعتبر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، اليوم التاريخي عندما تنتهي الوصاية ونقضي على ​الفساد​، ويسوسنا سياديون وطنيون نزهاء، وسوى ذلك لن تكون وعودهم التاريخية إلا تأريخٌ لأسوأ مرحلة وأسوأ عهد يعيشه ​لبنان​".