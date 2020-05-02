ريفي: نعيش وعوداً وأحلاماً لا تُترجم

أشار وزير العدل السابق أشرف ريفي إلى أنه "من وقتٍ لآخر و عند كل خطوة يُتحفوننا أنه يومٌ تاريخي. مُذّاك نعيش وعوداً و أحلاماً لا تُترجم".
و اعتبر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، اليوم التاريخي عندما تنتهي الوصاية ونقضي على الفساد، ويسوسنا سياديون وطنيون نزهاء، وسوى ذلك لن تكون وعودهم التاريخية إلا تأريخٌ لأسوأ مرحلة وأسوأ عهد يعيشه لبنان".
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