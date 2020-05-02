جونسون وخطيبته يطلقان على ابنهما اسم طبيبان عالجاه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز تسمية ابنهما ويليفريد لوري نيكولاس، للإعراب عن تقديرهما لاثنين من أطباء العناية المركزة الذين انقذوا حياته رئيس الحكومة البريطاني بينما كان مصاب بمرض كوفيد-19 الذي يُسببه فيروس كورونا المُستجد.

أعلنت سيموندز، 32 عامًا، الأمر عبر حسابها على تطبيق انستجرام، اليوم السبت، ونشرت صورة لها والصبي الذي لديه شعر كثيف يُشبه شعر والده، حسب وكالة رويترز.

وكتبت سايموندز في المنشور الذي أعلنت فيها اسم الطفل: "(أسميناه) ويلفريد نسبة لجد بوريس ولوري نسبة لجدي ونيكولاس نسبة للدكتور نك برايس والدكتور نك هارت، الطبيبان اللذان أنقذا حياة بوريس الشهر الماضي".

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قالت سيموندز إنهما أطلاق على الرضيع اسم نيكولاس تيمنا بالطبيين نيك برايس ونيك هارت اللذان أشرفا على علاج جونسون وأنقذا حياته بينما خضع للعلاج من كوفيد-19 في مستشفى سانت توماس الشهر الماضي.

ووجهت شكرها للفريق الطبي الذي أشرف على عملية ولادتها، على الرعاية الصحية التي وفرها الفريق لها وعبرت عن سعادتها بما تلقته من عناية.

عاد جونسون، 55 عامًا، إلى عمله الاثنين الماضي بعد تعافيه من كوفيد-19 والذي تركه مريضًا ونُقل إلى العناية المُركزة، وشكر الأطباء الذين أشرفوا على علاجه وأكد أنهم أنقذوا حياته دون أدنى شك.