بالصور- تكريم 15 عامل نظافة في "غرب سوهاج" لجهودهم في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد: كرمت رئاسة حي غرب سوهاج؛ اليوم السبت؛ 15 عامل نظافة من عمال الحي؛ وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلونها؛ رغم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). وقالت الدكتورة فريدة سلام؛ رئيس حي غرب سوهاج إن هذا التكريم نظير ما يقدمه هؤلاء العمال من إنجازات كبيرة؛ والتي تزامنت مع فيروس كورونا المستجد. ووجهت "فريدة" خالص الشكر والتقدير لعمال النظافة بالحي متمنية لهم دوام الصحة والعافية؛ مثنية على جهودهم وما يقدمونه من خدمات لجميع المواطنين وأعرب العمال المكرمين عن تقديرهم، مقدرين الدعم الذي يتلقونه من المسئولين بالحي والذي يمثل دافع للعطاء وبذل المزيد للتمييز في العمل.

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