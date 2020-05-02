الصحة المغربية: 118 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 118 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4687 حالة.

وذكرت "الصحة المغربية" - في بيان اليوم السبت- أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 33415 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 172 حالة.

وأشار البيان إلى أن 152 حالة تماثلت للشفاء، وبذلك يرتفع عدد المتعافين إلى 1235 حالة.