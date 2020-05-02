طب المنوفية: ظهور إصابتين بفيروس كورونا في طاقم التمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أعلن الدكتور محمود قورة عميد كلية طب المنوفية ورئيس مجلس إدارة مستشفى الجامعة عن إصابة 2 من طاقم التمريض بمستشفى الجامعة بفيروس كورونا المستجد.

وقال "قورة" في بيان اليوم السبت، إنه جرى الاشتباه في حالتين من الفريق الطبي من هيئة التمريض بمستشفى جامعة المنوفية وبعد عمل التحاليل الطبية اللازمة أظهرت نتائج التحاليل اليوم إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه جرى تعقيم وتطهير أماكن عملهما بالكامل و أخذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقًا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما جرى حصر المخالطين لهما وسيتم سحب عينات التحاليل اللازمة لهم صباح الغد.