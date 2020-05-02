الكويت تسجل 242 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي لـ4619 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة، فضلا عن تسجيل 3 حالات وفيات جديدة، بإجمالي 33 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان اليوم - إن حالات الوفاة الثلاث هي لمقيم من الجنسية البنجلاديشية يبلغ من العمر 43 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 11 يوما، والحالة الثانية لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 34 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 11 يوما، أما الحالة الأخيرة فهي لمقيم من الجنسية الأردنية يبلغ من العمر 71 عاما، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام.

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وأضاف أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 3 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وجميعهم ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، بالإضافة إلى رصد 232 حالة مخالطة، و7 حالات تحت قيد التقصي الوبائي.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أوضح أنه تم خروج 3 حالات من العناية المركزة إلى الجناح المخصص لهم، ودخول 5 حالات جديدة للعناية، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 69 حالة، منها 35 حالة مستقرة، و34 حالة حرجة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض.