تعليم السويس: جميع طلاب الثانوي تمكنوا من دخول منصة امتحان اللغة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

حقق طلاب الصف الأول الثانوي في السويس، نسبة دخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات بلغت 100%، وأدوا امتحان اللغة الإنجليزية دون معوقات.

وقالت سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن 3700 طالب مقيدين في 29 مدرسة سجلوا جميعهم الدخول على المنصة وأودوا الامتحان في اللغة الإنجليزية من داخل منازلهم.

وأضافت "الشاعر" في تصريح صحفي اليوم السبت، أن غرفة العمليات المركزية بالديوان لم تستقبل شكاوى من الطلاب باستثناء ضعف شبكة الإنترنت ببعض المناطق إلا أن ذلك لم يؤثر على سير أعمال الاختبارات بشكل منتظم وهو الأمر الذي أكدته غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث "شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين".