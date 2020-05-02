اليابان تعلن بدء توريد دواء محتمل ضد فيروس كورونا مجانا إلى 43 دولة بينها عربية

أعلنت اليابان أنها ستبدأ الأسبوع المقبل في عمليات توريد عقار "أفيغان"، المعروف كذلك بتسميتي "فافيبيرافير" و"فافيلافير"، مجانا إلى 43 دولة لاستخدامها في علاج عدوى فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الياباني، توسيميتسو موتيغي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "تبين خلال محادثات هاتفية مع وزراء خارجية كل دولة أن هناك اهتماما كبيرا بأفيغان. وتلقينا طلبات عبر القنوات الدبلوماسية لتوريد هذا الدواء من حوالي 80 دولة، وحتى اليوم توصلنا إلى اتفاقات حول تفاصيل التوريد مع 43 دولة".

وأضاف موتيغي أن بدء عمليات التوريد سيتم قريبا بعد العطلة، عقب أيام "الأسبوع الذهبي"، أي قبل 6 ماي.

وأوضح وزير الخارجية الياباني أن الحديث يدور حاليا عن مرحلة الاختبارات السريرية، ولهذا السبب سيتم توريد دفعات من الدواء كافية لعلاج ما بين 20 إلى 100 شخص في كل دولة.

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وشدد على عزم بلاده التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتطوير طريقة لعلاج فيروس كورونا.

وتشمل مجموعة الدول التي سيتم توريد هذا الدواء إليها 6 بلدان في الشرق الأوسط بينها الكويت وقطر.

وتم تصميم "أفيغان" في اليابان من أجل معالجة الإنفلونزا، وتلقى ترخيصا رسميا لبيعه عام 2014، إلا أن اختبارات أجريت لاحقا على حيوانات رصدت آثارا جانبية تنعكس على حالة الجنين، ما دفع إلى استبعاد استخدام العقار لدى النساء الحاملات، بينما تم إدراجه في قائمة الأدوية التي يمكن اعتمادها فقط بسماح خاص من قبل الحكومة.

وخلال انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين منذ أواخر 2019 اكتشف العلماء الصينيون أن "أفيغان" فعال في علاج الالتهاب الرئوي الذي تسببه عدوى "COVID-19".