الصين ترسل 149 خبيراً طبياً إلى 16 دولة للمساعدة في مكافحة كورونا

أعلنت الصين اليوم السبت أنها أرسلت 15 مجموعة تضم 149 خبيراً طبياً إلى 16 دولة، للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين "مي فنغ" - في تصريح اليوم - إن الصين ملتزمة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الوباء، مشيرا إلى أن 213 دولة ومنطقة أبلغت حتى الآن - وفقا لمنظمة الصحة العالمية - عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس لديها. الدولي لمكافحة الوباء، مشيرا إلى أن 213 دولة ومنطقة أبلغت حتى الآن - وفقا لمنظمة الصحة العالمية - عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس لديها. وحول عطلة عيد العمال التي تستمر من أول حتى 5 مايو في الصين، حث "فنغ" جميع الأشخاص على ارتداء أقنعة الوجه بشكل صحيح وتجنب السفر خلال ساعات الذروة بسبب مخاوف متعلقة بالفيروس خلال العطلة. في الصين، حث "فنغ" جميع الأشخاص على ارتداء أقنعة الوجه بشكل صحيح وتجنب السفر خلال ساعات الذروة بسبب مخاوف متعلقة بالفيروس خلال العطلة. وأضاف أنه جرى تم تشجيع المسافرين على حجز أوقات الزيارة سلفا، وأن يعيروا اهتماما لدرجة حرارتهم، مشيرا إلى أن بعض أماكن الجذب السياحية شهدت حشودا كبيرة من سياح لا يرتدون أقنعة في أول أيام العطلة.



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