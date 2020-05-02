إغلاق حدود تعز ومساجدها وأسواقها لكبح تفشي كورونا

أعلنت سلطات ولاية تعز اليمنية اليوم السبت عن عدة إجراءات احترازية تأتي بهدف الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، بعد رصد أول إصابة بالوباء في المحافظة. أول إصابة بالوباء في المحافظة. وأكد محافظ تعز، نبيل شمسان، في تعميم صدر عنه، أنه قرر إغلاق جميع منافذ المحافظة لمدة أسبوعين ومنع دخول الوافدين ما عدا البضائع والسلع الغذائية. لمدة أسبوعين ومنع دخول الوافدين ما عدا البضائع والسلع الغذائية. وينص التعميم على إغلاق مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء، وخاصة إغلاق المساجد والأسواق العامة في المحافظة، حتى انتهاء القرار.

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