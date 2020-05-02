بكين تستنكر تشويه واشنطن لحرية العقائد الدينية في الصين

انتقدت الصين اليوم السبت، لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، بسبب ما وصفته بـ "تشويه حرية العقائد الدينية فيالبلاد".
الصين، وتحامل بشدة على السياسات الدينية الصينية، قوبل بنفور واستنكار عام بين الدوائر الدينية الصينية"، معربة عن إدانتها القوية لهذا التقرير.
وذكرت الأمانة العامة للمجموعات الدينية الوطنية الصينية - في بيان اليوم - أن "التقرير السنوي للجنة الأمريكية الذي انتقد من دون أساس حرية العقائد الدينية في
وأضافت "إن الحكومة الصينية تحمي الحقوق الأساسية للمواطنين وفقا للقانون، وأن معتنقي الأديان يتمتعون بحرية كاملة فيمايتعلق بالعقائد الدينية".
وتابعت: إن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق ووجهت انتقادها غير المبرر للوضع الديني في الصين، كاشفة غطرستها وتحاملها، وأن هذه الأفعال تدخلت في شؤون الصين الداخلية وشوهت حرية العقائد الدينية فيالصين وأضرت بمعتنقي الأديان في البلاد.
وحثت الأمانة العامة الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام الشؤون الدينية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإثارة المشاكل.
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