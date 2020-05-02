أسباب فشل استراتيجية مناعة القطيع .. الهند نموذجاً

وتناولت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية في تقرير “النموذج الهندي” في التعامل مع فيروس كورونا، وذلك من خلال طرح عدد من الفرضيات والسيناريوهات المحتملة.

وقالت المجلة إنه تم الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند في 30 يناير من هذا العام، وحتى الأول من مايو، تم تأكيد ما مجموعه 35165 إصابة بالفيروس مع تسجيل 1152 حالة وفاة في الوقت الذي تواصل فيه البلاد إجراءات الإغلاق الوطني غير المسبوقة.

وفي حين أن هذه الأرقام قد تبدو منخفضة نسبيا مقارنة بمثيلاتها في البؤر الساخنة في أوروبا وأميركا الشمالية، إلا أنها قد لا توضح الصورة الحقيقية في البلاد.

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فحتى الآن، لم تجر الهند سوى 654 902 اختبارا للإصابة بالمرض، وهو ما يعادل حوالي 694 اختبارا لكل مليون شخص، وهو واحد من أدنى المعدلات لإجراء فحوصات الإصابة على المرض في دول العالم.

مناعة القطيع

وحول إمكانية تطبيق استراتيجية “مناعة القطيع” في الهند، قالت “فورين بوليسي”، إن هذا النهج المثير للجدل، الذي تخلت عنه المملكة المتحدة مؤخرا، ويقوم على حصول غالبية السكان (60 في المئة إلى 80 في المئة) على مناعة أو مقاومة للفيروس من خلال الإصابة بالعدوى ثم التعافي منها، يصعب تطبيقه في الهند وقد يأتي بتبعات خطيرا، وسيؤدي إلى زيادة حالات الاستشفاء التي ستطغى على قدرة النظام الصحي وتتسبب في نهاية المطاف بأعداد أكبر من الضحايا.

ومن الأسباب التي تحول من دون إمكانية حدوث “مناعة القطيع” في الهند، أن الخبراء حتى هذه اللحظة لا يعرفون الكثير عن المناعة من مرض كوفيد 19، ومدة هذه المناعة، وماهية المناعة الذاتية التي سيتم تكوينها.

ورغم أن تطبيق “مناعة القطيع” في الهند يبدو استراتيجية مثالية، على افتراض أن معظم سكان الهند من الشباب (أكثر من 80 في المئة أقل من 44 عاما)، مما يعني أن فئة الشباب الأقل عمرا لن يكون لديهم ردة فعل شديدة عند الإصابة بكوفيد 19، إلا أن ذلك الافتراض “شكلي ومثير للجدل”، لأن العديد من الشباب الهنود في حقيقة الأمر يعانون أمراضا مزمنة وظروفا قاسية يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة لدى تلك الفئة وبالتالي الوفاة إذا أصيبوا بوباء كوفيد 19.