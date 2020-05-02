9 حالات شفاء جديدة في طنجة ترفع حصيلة المتعافين بجهة الشمال إلى 110 شخصا

غادر خلال 24 ساعة الماضية، تسعة مصابين بفيروس كورونا المستجد، مستشفى الدوق دو طوفار بطنجة، بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين بجهة الشمال إلى 110 شخصا، فيما استقر عدد الوفيات في 18 شخصا.
وكشف مصدر مسؤول من المديرية الجهوية للصحية بالشمال لـ”اليوم 24″ أن المتماثلين للشفاء تتراوح أعمارهم ما بين 11 و69 عاما، كانوا يتلقون العلاج من “كوفيد19” بالمستشفى المذكور بطنجة، وفق البروتوكول العلاجي المعمول به من طرف وزارة الصحة.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجمالي المتعافين بعمالة طنجة أصيلة بلغ 58 شخصا بعد تسجيل تسعة حالات شفاء جديدة بطنجة.
واستقرت حالات التعافي من الجائحة في باقي عمالات وأقاليم الجهة، حيث سجل إقليم تطوان 39 شخصا، يليه 7 أشخاص في إقليم العرائش، و6 في إقليم الحسيمة.
وكانت جهة الشمال قد سجلت 38 إصابة جديدة بـ”كوفيد19″ خلال 18 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الجهة إلى 657 حالة.
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