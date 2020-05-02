مجددا.. فرنسا تمدد حالة الطوارئ حتى 24 يوليوز المقبل

قررت الحكومة الفرنسية اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى 24 يوليوز المقبل.
ويأتي القرار الفرنسي الجديد، في حين تواصل عدد الإصابات والوفيات في البلاد في الإرتفاع.
وسجلت فرنسا 24.594 وفاة، بعدما بلغت عدد الإصابات 167.346.
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