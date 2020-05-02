“ستار من الدار”.. وزارة التربية الوطنية تطلق مسابقة للتلاميذ

تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة فنية تحت مسمى ” سطار من الدار”، تشجع على الإبداع والالتزام بالحجر المنزلي.

ويشرف على المسابقة، قطاع التربية الوطنية في الوزارة، بشراكة مع “جمعية آرت وورك” بسلا وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب (UNFPA).

وتفتح المسابقة في وجه تلاميذ جميع المستويات الدراسية من السنة الابتدائية الأولى إلى غاية البكالوريا، في صنفين اثنين هما “البودكاست” و”الأفلام القصيرة”.

وتشترط المسابقة على الراغبين في المشاركة فيها أن يكون موضوع مشاركتهم متعلق بفيروس كورونا المستجد، وأن يتم انجاز العمل من داخل المنزل في احترام للحجر الصحي، وأن لا تتجاوز مدة فيديوهات المساركة 5 دقائق.

وتتتم المنافسة بين الأعمال المختارة، عبر عرضها على موقع المسابقة “www.starmenddar.ma”، فيما سيكون الجمهور هو الحكم عبر تصويته لاختيار للفائزين.