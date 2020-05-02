شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا في قطر (فيديو) والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور يظهروا انهيار مستشفى ميداني في قطر لمرضى فيروس كورونا المستجد او كوفيد 19.

مقطع الفيديو يظهر انهيار المستشفى الميداني بشكل كامل، وسط صريخ وفرار بعض الأشخاص بفعل الرياح الشديدة المصحوبة بالأمطار. يشار إلى أن تكلفة المستشفى ١٢٠ مليون ريال قطري. Advertisements وطالب رواد التواصل الاجتماعي محاسبة المسؤولين عن ذلك الفساد. ويضم المستشفى المذكور 3 آلاف سرير ويستخدم في العزل الميداني . وبلغت الحصيلة الإجمالية لفيروس كورونا فى قطر 13409 إصابات، والوفيات 10 حالات. يشار إلى أن إمارة قطر أعلنت مسبقًا الإنتهاء من بناء المستشفى الميداني في منطقة "أم صلال" شمال الدوحة

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