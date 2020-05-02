أوتشا: مقتل 7 أشخاص وتأثر 150 ألفا آخرين جراء الأمطار والفيضانات باليمن

السبت 2 مايو 2020

ذكرت الأمم المتحدة، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها اليمن أدت لمقتل 7 أشخاص على الأقل في عدد من المحافظات، فيما أثرت على أكثر من 150 ألفاً آخرين.



وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان له الجمعة، أن الفيضانات في اليمن غمرت المنازل وجرفت الشوارع والجسور وتأثرت 13 محافظة في وسط وجنوب وشمال البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة المتواصل منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي.

وحذرت منظمات إنسانية من تلوّث مصادر المياه، مما يهدد بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل الكوليرا والملاريا، في الوقت الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية فيه إصابة ستة يمنيين بوباء كورونا المستجد.

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وأوضح البيان إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثّرت على نحو 150 ألف شخص ودمّرت منازل وملاجئ تقي النازحين داخليا، وجرفت الطرق والجسور، ولوّثت مصادر المياه وقطعت الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.

ولفتت أوتشا إلى أن آلاف العائلات النازحة هي الأكثر معاناة، بعد أن فقدت مأواها وحصص الطعام والمستلزمات المنزلية.

وبحسب المنظمات الإنسانية، فقد تضررت محافظة صنعاء بشكل خاص، وغمرت مياه الفيضانات مدينة صنعاء مما تسبب في تعطيل الخدمات على نطاق واسع، وفي عدن، استمر انقطاع التيار الكهربائي منذ تعرّض المدينة للفيضانات في 21 نيسان/أبريل