أردوغان يستثني إسرائيل من حظر تصدير المستلزمات الطبية

السبت 2 مايو 2020

أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، انتهك الحظر المفروض على تصدير المستلزمات الطبية للخارج، بعدما أصدر إذنًا استثنائيًا خاصًا لصالح وزارة الصحة تصدر بموجبه تلك المستلزمات لإسرائيل.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الكاتب التركي رفائيل سعدي، في مقال له نشر بالموقع الإخباري التركي المعارض "أوضه تي في"، والذي ذكر أن وزارة الصحة بموجب إذن أردوغان الصادر في 22 أبريل/نيسان المنصرم، أرسلت آلاف الأقنعة الواقية والمآزر الطبية إلى إسرائيل.

وبين الكاتب أن الدفعة الأولى من شحنة المساعدات تبلغ 6 آلاف كجم، وتضم كمامات ومستلزمات طبية؛ ومن المقرر أن يتم استخدامها لحماية العاملين بالقطاع الصحي الإسرائيلي في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث وصلت بالفعل مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

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وأضاف أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أعلنت من قبل، أن المساعدات كانت ستخرج من تركيا يوم 10 أبريل، وهي عبارة عن 3 طائرات محملة بالمساعدات، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الحظر المفروض على الإمدادات الطبية.

ونشر سعدي صورة تصريح التصدير الذي أخرجته وزارة الصحة التركية، معلقًا عليه قائلا "المثير في الأمر أن هذا التصريح الذي صدر بهذه الكمية، لم يصدر لأي دولة أخرى".

وينض التصريح على تصدير 100 ألف قناع من نوع (N95) لإسرائيل، و200 ألف قناع من نوع (FFP2)، و250 ألف مئزر طبي، و20 ألف مئزرة واقي، و200 ألف قناع جراحي.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت وزارة التجارة التركية قراراً يمنع بموجبه تصدير الملابس الخاصة بالوقاية والكمامات والنظارات الطبية من تركيا دون الحصول على إذن مسبق.