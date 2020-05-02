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شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أعلنت إثيوبيا، السبت، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء فحوصات لنحو 2016 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة الإثيوبية في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا، إنه بذلك يظل إجمالي عدد الإصابات ثابتاً عند 133 حالة.
وأضافت أن عدد المتعافين وصل إلى 69، فيما توجد 59 حالة في الحجر الصحي تتلقى الرعاية الصحية، إلى جانب تسجيل 3 وفيات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 19857 فحصا لـ"كوفيد-19" حتى الآن.
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