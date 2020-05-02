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البيضاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات حوثية في جبهة قانية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 2 مايو 2020

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 02/أيار/2020، تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعات للحوثيين في جبهة قانية شمال المحافظة.

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وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

 

وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي

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