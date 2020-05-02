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شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات حوثية في جبهة قانية والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 02/أيار/2020، تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعات للحوثيين في جبهة قانية شمال المحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي
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