البيضاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات حوثية في جبهة قانية

السبت 2 مايو 2020

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 02/أيار/2020، تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعات للحوثيين في جبهة قانية شمال المحافظة.

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وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي