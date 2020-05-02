36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد بعمان

السبت 2 مايو 2020

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان.



وفي التفاصيل، سجّلت سلطنة عمان ،اليوم السبت ، 36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 2483 حالة.

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وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان لها" أن 22 حالة من الحالات المسجلة لعُمانيين و14 حالة لغير عُمانيين".

وأضافت "أن عدد الوفيات بقي عند 11 حالة، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء".