- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت إلى 1703 والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
ارتفعت حالات المتعافين من فيروس كورونا في الكويت.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ،اليوم السبت، شفاء 101 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1703 حالة.
وقال الوزير باسل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" "إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت إلى 1703 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.