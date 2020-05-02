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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يطلقون الرصاص الحي على شاب في حبيش إب والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أطلقت مليشيا الحوثي الإنقلابية الرصاص على شاب بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن شاب يدعى "ماجد احمد ناجي علوه" أصيب إًابة بالغة، برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة "ظلمة" بمركز مديرية حبيش شمال إب.
وأكدت المصادر أن الشاب المصاب برصاص المليشيا "ماجد علوه" وهو من أبناء قرية المقداحة، سبق وأن تقدم بشكوى من تعرضه لمضايقات وبلاغ بسرقة دراجته النارية، وهو ما زاد شكوكه أثناء مروره على مسلحي المليشيا وفراره منهم، غير أن المليشيا لا تراعِ حرمة لحياة الناس ودماء المواطنين.
وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع قتل المليشيا الحوثية لطبيب صيدلاني يدعى محمد يحيى الواصلي في حاجز تفتيش بمنطقة "قرين الفهد" بالقرب من منطقة الفاخر بين محافظتي إب والضالع
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