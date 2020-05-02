3 وفيات و242 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

السبت 2 مايو 2020

سجلت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4619 حالة.



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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 33.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 150 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1703.