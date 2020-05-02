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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في قطر والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، السبت، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 13326 حالة.
وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 12 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 98 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1534.
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