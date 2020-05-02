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شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولان بتعز يوضحان بشأن الحالة المصابة الأولى بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
كشف مسؤولان بمحافظة تعز، عن مستجدات الحالة المصابة الأولى بفيروس كورونا بالمحافظة.
وأفاد مدير عام مكتب الصحة بتعز الدكتور راجح المليكي، بأن الحالة المصابة بوباء كورونا متواجدة حاليا بمركز العزل بالمستشفى الجمهوري تخضع للرعاية المتكاملة من قبل الطاقم الطبي، وفرق الاستجابة السريعة، والترصد الوبائي وفرق الرش والتعقيم تقوم بمهامها.
وأضاف أن هناك تواصل ومتابعة بشكل مباشر ومستمر من قبل محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ووزير الصحة الدكتور ناصر باعوم ، ولجنة الطوارئ في المحافظة واللجنة العليا للطوارئ في الحكومة، حول الحالة وتطوراتها منذ البداية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ بالمحافظة، الدكتور أحمد منصور تم فحص الحالة المشتبهه بإصابتها بفيروس كوفيد 19 وتبين أنها إيجابية وقد قامت فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة بالنزول إلى الحارة التى ظهرت فيها الحالة المصابة وقامت بحجر جميع المخالطين واخذ عينات منهم لفحصها.
وذكر أن جميع التفاصيل عن الحالة المصابة والمخالطين لها سوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفى عبر الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدى في وقت لاحق.
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